Парк "Героев-пожарных" площадью открыли во Фрунзенском районе Петербурга

"Новый парк "Героев-пожарных" площадью 48 га открыт сегодня во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Глава города [Александр Беглов] поделился планами по озеленению Фрунзенского района, отметив, что в 2020 году планируется благоустроить зеленую зону вдоль Бухарестской улицы. Это позволит объединить новый парк с парком "Интернационалистов" и создать целый парковый квартал площадью более 100 га", - говорится в сообщении.

В открывшемся в четверг парке расположились новые площадки для детей, места для спортивных игр, теннисные корты, скейтпарк и велосипедные дорожки, предусмотрены специальные условия для отдыха людей с ограниченными возможностями. По словам Александра Беглова, уже в следующем году на территории нового парка появится памятник, посвященный погибшим Героям-пожарным и спасателям. Камень в основание этого памятника заложен в 2015 году.

По словам главы города, в 2019 году в Петербурге в рамках программы по благоустройству городских территорий, удалось привести в порядок 145 объектов на общей площади 167 га.