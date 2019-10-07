Власти готовы направить 1,4 млрд рублей на ремонт автодороги в Полесск под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Власти Калининградской области готовы направить 1,4 млрд рублей на капитальный ремонт участка автодороги Калининград - Полесск протяженностью 22 км в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Объявлен прием заявок на участие в электронном аукционе на право заключения контракта, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

По сумме это одна из самых крупных закупок в Калининградской области в 2019 году по всем проектам. Торги намечены на 23 октября.

"Начальная стоимость контракта составляет 1 млрд 437 млн 137 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 октября 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Контракт предполагает укрепление участка автотрассы, обустройство наружного освещения, автобусных остановок, перекладку водопровода. Все работы должны быть завершены до 31 августа 2022 года. Общая сумма контракта может снизиться по результатам аукциона, рассчитывают в областном правительстве.

По данным областного министерства развития инфраструктуры, в рамках национального проекта в регионе до 2024 года планируется привести в нормативное состояние 850 км региональных и порядка 50 км местных дорог. На реализацию проекта до 2024 года будет направлено порядка 19 млрд рублей. Это трансферты из федерального бюджета в размере 4,4 млрд рублей, доходы от акцизов на сумму 7,7 млрд рублей, средства регионального бюджета - 6,4 млрд рублей, местных бюджетов - порядка 160 млн рублей.

В региональном министерстве выразили уверенность в выполнении обязательств по проекту. С 2017 года область участвовала в федеральном приоритетном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который был успешно реализован: за два года были отремонтированы улицы и дороги общей протяженностью более 247 км.