Архангельская область организует тестовые поставки рыбы и дикоросов в Армению

АРХАНГЕЛЬСК, 7 октября. /ТАСС/. Архангельская область организует тестовые поставки рыбы, местных дикоросов и мяса в Армению в рамках Совета сотрудничества с Вайоцдзорской областью. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

По словам собеседника агентства, в Архангельске уже действует торговый дом Армении. В ближайшее время также должен открыться "Дом Русского Севера" в Ереване.

"Сейчас необходимо изучить интерес покупателей Армении к северной продукции, для этого целесообразно организовать тестовые поставки рыбы, дикоросов, мясных изделий, а также продукции водорослевого комбината из Архангельска", - сказали в пресс-службе, добавив, что также отдельно будет проработан вопрос логистики и продвижения товаров.

Собеседник агентства рассказал, что в рамках визита главы региона Игоря Орлова и делегации Поморья в Армению также планируется обсудить ряд вопросов, касающихся режима оплаты реализуемой продукции.

"Сегодня мы можем уверенно сказать, что та работа, которую мы совместно проводим на протяжении семи лет, начала приносить свои плоды, цель этого визита - найти новые идеи для сотрудничества, способствующие укреплению дружеских связей между нашими народами", - процитировали в пресс-службе Орлова.

В частности, в рамках визита уже состоялось заседание наблюдательного совета некоммерческой организации "Союз сотрудничества Архангельской и Вайоцдзорской областей". "Стороны обсудили поставки товаров в торговые дома, которые должны быть бесперебойными, что позволит обеспечить стабильный интерес жителей к совершению покупок", - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, немаловажным стороны назвали и сохранение качества продукции, для чего необходимо обеспечить надлежащие условия перевозки, которые позволили бы сохранять свежесть продуктов, несмотря на тысячи километров.