Экологи отметили улучшение состояния реки, куда аэропорт Пулково ранее сливал отходы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Состояние воды в реке Новая в Санкт-Петербурге, где в минувшем году было зафиксировано значительное превышение ПДК вредных веществ, значительно улучшилось. Об этом в понедельник сообщил городской комитет по природопользованию.

"Качественное состояние воды в реке Новой значительно улучшилось по сравнению с прошлым годом. В отобранных в сентябре пробах отсутствуют этиленгликоль и бутиловый спирт - компоненты, по которым ранее были выявлены значительные превышения. Также в сентябрьских пробах отсутствует ацетон", - говорится в сообщении комитета, распространенном в понедельник.

По заказу городских властей проводится комплексная работа по оценке состояния водного объекта и ее водосборной площади для его дальнейшего оздоровления.

В начале сентября инспекторы осмотрели реку, а также канал Новый. Специалисты отметили отсутствие неприятного запаха, а также прозрачность воды, без видимых загрязнений. В отобранных пробах природной воды присутствуют дафнии (мелкий рак, обитающий по большей части в пресных водоемах). Это подтверждает, что водный объект восстанавливается, сообщали журналистам в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

В июле аэропорт Пулково переключил стоки из реки Новая, где наблюдалось загрязнение воды, на систему канализации "Водоканала Санкт-Петербурга". Весной 2018 года в реке отмечалось изменение цвета воды - она приобрела сине-зеленый оттенок, жители ближайших районов жаловались на резкий запах. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу установил, что ПДК вредных веществ в реке превышены в десятки раз, а по некоторым показателям - в несколько тысяч раз. Ведомство обвинило в загрязнении реки аэропорт Пулково, который сливал стоки после обработки самолетов противообледенительными реагентами в реку.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от деятельности аэропорта в 162,6 млн рублей и подал иск в арбитражный суд с требованием взыскать эти средства с управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы". Представители организации отмечали, что вина оператора аэропорта пока не доказана, Пулково является не единственным предприятием, которое сбрасывало стоки в Новую, а также отмечали, что воды реки могут нести также продукты разложения свалки.