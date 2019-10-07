Камеры контроля скорости появятся на самых загруженных трассах Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Камеры для контроля скорости установят до конца 2019 года на самых загруженных региональных дорогах Ленинградской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службк управления Ленинградской области по транспорту.

"Работы по установке камер для контроля скорости ведутся по заказу государственного казенного учреждения "Ленавтодор" на трассах "Парголово - Огоньки" (Выборгское шоссе), "Санкт-Петербург - завод им. Свердлова - Всеволожск", Колтушском шоссе, "Санкт-Петербург - Морье" (Дорога жизни) и "Зуево - Новая Ладога". Завершить установку камер планируется до конца 2019 года", - отметил собечедник агентства.

Также в рамках эксперимента, на протяжении около двух километров трассы "Парголово - Огоньки" в черте Сертолово дорожники установили 647 сигнальных столбиков на осевую линию разметки, что поможет водителям четко видеть поток встречного транспорта и предотвратить возможные аварии.

Работа по снижению количества мест с большой концентрацией ДТП ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". До конца 2019 года планируется обезопасить 20 участков на 13 дорогах с наиболее интенсивным движением во Всеволожском, Волосовском, Волховском и Ломоносовском районах: на этих участках нанесут шумовые полосы, установят дополнительные знаки и светофоры.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в России до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено более 440 млрд рублей.