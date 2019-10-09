Обновленную ВПП протяженностью 960 м в аэропорту Соловки введут до конца ноября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Обновленную взлетно-посадочную полосу протяженностью 960 м в аэропорту "Соловки" (Архангельская область) введут в эксплуатацию до конца ноября 2019 года. Об этом в среду сообщается на сайте Минстроя России.

"Готова взлетно-посадочная полоса 960 м. <...> Благодаря высоким темпам строительства до конца ноября объект будет введен в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, строительно-монтажные работы на полосе протяженностью 960 м завершены. Для ввода в эксплуатацию полосы подрядчики должны передать информацию в Ростехнадзор для выдачи разрешения.

Потребность в реконструкции взлетно-посадочной полосы на Соловецком архипелаге вызвана ее значительной изношенностью. Существующий аэропортовый комплекс был построен более 70 лет назад, а искусственное покрытие взлетно-посадочной полосы установлено в 2001 году. В 2020 году будет отремонтирована оставшаяся часть взлетно-посадочной полосы протяженностью 540 м, построен служебно-пассажирский терминал.

Все проектные решения по реконструкции аэропортового комплекса проходят обязательное согласование с ЮНЕСКО. После реконструкции длина полосы составит 1,5 тыс. м с возможностью посадки самолетов типа Ан-24, Bombardier Q400 и классом ниже, что позволит исключить увеличение антропогенной нагрузки на Соловки. Альтернативный путь добраться до архипелага - поездом до населенного пункта Кемь в Карелии, оттуда на судне по Белому морю.