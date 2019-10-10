Депутаты заксобрания Ненецкого АО пролонгировали договор с Архангельской областью

АРХАНГЕЛЬСК, 10 октября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа в четверг на внеочередной сессии утвердили продление на год договора о взаимодействии между органами государственной власти Архангельской области и НАО. Как пояснил ТАСС заместитель председателя собрания депутатов НАО Максим Арбузов, продление договора необходимо для возможности работы над бюджетом 2022 года, поскольку действие соглашения истекает в 2021 году.

Договор между субъектами был подписан 5 июня 2014 года. В соответствии с документом все государственные полномочия с 1 января 2015 года на территории НАО были переданы на исполнение от органов госвласти Архангельской области органам госвласти Ненецкого автономного округа. Срок действия договора истекает 31 декабря 2021 года.

"Срок действия договора истекает в 2021 году, и Ненецкому округу, и Архангельской области нужно заниматься бюджетом на трехлетний период. Если договор не будет продлен, то с 2022 года суммы, которые поступают в бюджет округа от федеральных налогов, уйдут в Архангельскую область. При этом в округе нужно будет провести масштабную реформу системы государственного и муниципального управления в связи с обратным перераспределением полномочий. Продление договора позволит проводить дальнейшую работу по социально-экономическому развитию обоих субъектов, в том числе по реализации национальных проектов", - сказал Арбузов.

При отсутствии договора все налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, собираемых в НАО, подлежат зачислению в областной бюджет, а в расходную часть областного бюджета включаются бюджетные ассигнования на реализацию государственных полномочий Архангельской области на территории НАО. Аналогичное соглашение будет вынесено на рассмотрение парламента Архангельской области на ближайшей сессии. "С подписанием договора в 2014 году регионы вышли на новый уровень партнерских взаимоотношений, который стимулировал социально-экономическое развитие в интересах обоих субъектов, создавал условия для увеличения доходной части бюджетов, помогал более эффективно исполнять государственные полномочия на местах. Поэтому продление договора станет логичным шагом в укреплении наших отношений", - сказала ТАСС председатель архангельского областного собрания Екатерина Прокопьева.

Как сказал Арбузов, органами государственной власти округа планируется создание рабочей группы для обсуждения вопроса о взаимоотношениях Архангельской области и НАО после 2022 года. "Договором надо заниматься, ситуация с 2014 года поменялась значительно. Возможно, появилась необходимость уточнить договор, соотнести его положения с реалиями настоящего времени", - добавил вице-спикер.

Договором установлены нормативы отчислений в областной и окружной бюджеты от федеральных налогов, собираемых на территории НАО. Налог на прибыль организаций: 65% - в областной бюджет, 35% - в окружной; налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции: 48% - в региональную казну, 32% - в окружной бюджет, 20% - в федеральный бюджет. Налог на доходы физических лиц: 35% - Архангельской области, 50% - НАО (из них 15% перечисляются в местные бюджеты), 15% - в федеральный бюджет. Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых: по 2,5% в областной и окружной бюджеты.