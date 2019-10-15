Подходы к путепроводу на юге Петербурга планируется восстановить в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют в 2022 году реконструировать дорожные подходы к Цимбалинскому путепроводу, который капитально отремонтируют в течение трех лет. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель генерального директора "Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга" Андрей Шаньгин.

Цимбалинский путепровод является ключевым транспортным объектом, связывающим Невский и Фрунзенский районы Петербурга, в сутки по мосту проезжают более 10 тыс. автомобилей.

"В 2022 году планируется реконструировать улицы Белы Куна от Софийской улицы до Цимбалинского путепровода и улицы Цимбалина от улицы Седова до путепровода. Работы планируется выполнить после завершения капитального ремонта Цимбалинского путепровода в 2021 году", - сказал Шаньгин.

На выполнение проекта реконструкции дорожных подходов к мосту городские власти рассчитывают привлечь из бюджета 38 млн рублей.

В сентябре губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор - председатель правления "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Белозеров подписали соглашение о реконструкции Цимбалинского путепровода до 2021 года. Инвестиции в реконструкцию составят 4,5 млрд рублей, вложения осуществят РЖД и городские власти в равных долях. Под мостом будет пролегать участок маршрута будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.

Цимбалинский путепровод частично закрыли на капитальный ремонт в декабре 2018 года. Работы планировалось завершить к первому июня, однако впоследствии их продлили на несколько лет. Мост над путями станции Санкт-Петербург - Сортировочный - Московский к северу от платформы Фарфоровская был сооружен в 1910 году.