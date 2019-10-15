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Арктика сегодня

Реконструкция операции по освобождению Заполярья пройдет под Мурманском

В рамках мероприятия будут представлены выставка ретроавтомобилей, макетов оружия и предметов обихода солдатского быта, полевая кухня и передвижная экспозиция Мурманского областного краеведческого музея

МУРМАНСК, 15 октября. /ТАСС/. Участники военно-исторического клуба проведут в моногороде Никель Мурманской области реконструкцию одной из героических страниц Второй мировой войны - Петсамо-Киркенесской операции, в ходе которой были освобождены от немецко-фашистских войск Советское Заполярье и Северная Норвегия. Как сообщает во вторник пресс-служба "Норникеля", реконструкция пройдет 26 октября в рамках празднования 75-летия Петсамо-Киркенесской операции.

"В поселке Никель состоится уникальная реконструкция первых боев Петсамо-Киркенесской операции", - сообщает пресс-служба.

Откроют мероприятие более 40 участников военно-исторического клуба "Заполярный рубеж", которые воссоздадут подвиг группы Анатолия Бредова и подвиг бойцов-минометчиков группы Алексея Генералова. Имена этих Героев Советского Союза увековечены в памятниках, названиях улиц и домов культуры. Оба погибли осенью 1944 года. Анатолий Бредов подорвал себя и окруживших его немецких солдат гранатой. Алексей Генералов погиб, командуя ротой минометчиков, которая смогла подавить огонь нескольких батарей противника.

Также в Никеле пройдут выставка ретроавтомобилей, макетов оружия и предметов обихода солдатского быта, будут представлены полевая кухня и передвижная экспозиция Мурманского областного краеведческого музея. Мероприятия станут частью фестиваля добрососедства "Без границ", который призван сблизить жителей Мурманской области и Норвегии через культурные и творческие мероприятия.

Великая Отечественная война завершилась на севере СССР освобождением Северной Норвегии и Кольского Заполярья в октябре 1944 года в ходе Петсамо-Киркенесской операции, до 9 мая 1945 года прямых боевых действий с немецкими войсками уже не велось, потому что они отошли в южную часть Норвегии. Активное участие в боевых действиях и освобождении территории принимали Северный флот и 14-я армия под командованием маршала Кирилла Мерецкова.

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