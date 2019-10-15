Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Курортном районе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) по программе нацпроекта "Здравоохранение" открыли в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщила во вторник пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

"В Курортном районе на базе городской поликлиники номер 68 Сестрорецка начал работу ЦАОП. Он создан для повышения доступности оказания первичной специализированной медицинской помощи по профилю "онкология" взрослому населению Курортного и Кронштадтского районов - это примерно 100 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Центр оснащен современным оборудованием для ранней диагностики онкологических заболеваний, а также будет использовать возможности лечебно-диагностических подразделений горбольницы номер 40 и поликлиники номер 68. Задача центра - проводить диагностику при подозрении на злокачественные новообразования, малоинвазивные хирургические вмешательства в амбулаторных условиях, а также вести наблюдение больных раком. Кроме того, специалисты центра должны обеспечивать пациентам онкологического профиля паллиативную помощь в амбулаторных условиях и на дому.

"Для работы ЦАОПа будут задействованы рентгенологические кабинеты - для проведения исследований легких, маммографических исследований, рентгеновской компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, эндоскопические кабинеты, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики", - уточнили в пресс-службе.

В 2019 году подобные центры откроются в Московском, Невском, Приморском, Фрунзенском, Калининском районах и в Колпино, при этом первый открылся в Выборгском районе.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. В 2019-2024 гг. на его реализацию планируется потратить более 1,7 трлн рублей.