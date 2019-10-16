Мурманская область получит дополнительно почти 500 млн рублей по нацпроекту на 2020 год

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мурманская область дополнительно получит почти 500 млн рублей в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщил в среду журналистам губернатор области Андрей Чибис на международной специализированной выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге.

"Мурманская область - один из лидеров в стране по этому нацпроекту. Благодаря этому дополнительные ресурсы получим, почти 500 млн рублей", - сказал Чибис.

Он отметил, что регион одним из первых в стране завершил работы по нацпроекту. Последний участок был сдан 3 сентября. По нацпроекту был отремонтирован 81 км дорог, всего за год объем ремонта составил 170 км - это более чем в два раза выше показателя прошлого года.

Как сообщали власти региона, ранее запланированная сумма по нацпроекту на 2020 год составляла 540 млн рублей, то есть увеличение произойдет почти вдвое. В 2019 году общий объем финансирования составил 872 млн рублей, на них были отремонтированы 14 региональных объектов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.