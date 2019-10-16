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Мурманская область получит дополнительно почти 500 млн рублей по нацпроекту на 2020 год

По словам губернатора области Андрея Чибиса, дополнительные ресурсы получены благодаря тому, что регион является одним из лидеров по дорожному нацпроекту

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мурманская область дополнительно получит почти 500 млн рублей в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщил в среду журналистам губернатор области Андрей Чибис на международной специализированной выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге.

"Мурманская область - один из лидеров в стране по этому нацпроекту. Благодаря этому дополнительные ресурсы получим, почти 500 млн рублей", - сказал Чибис.

Он отметил, что регион одним из первых в стране завершил работы по нацпроекту. Последний участок был сдан 3 сентября. По нацпроекту был отремонтирован 81 км дорог, всего за год объем ремонта составил 170 км - это более чем в два раза выше показателя прошлого года.

Как сообщали власти региона, ранее запланированная сумма по нацпроекту на 2020 год составляла 540 млн рублей, то есть увеличение произойдет почти вдвое. В 2019 году общий объем финансирования составил 872 млн рублей, на них были отремонтированы 14 региональных объектов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Теги
РоссияМурманская область
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