Аварийно-опасную трассу между Вологдой и Череповцом расширят до четырех полос

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области намерено при поддержке из федерального бюджета до 2023 года расширить более половины участка трассы А-114 между Вологдой и Череповцом, где из-за выездов на встречную полосу часто происходят аварии с погибшими и пострадавшими. Регион рассчитывает получить из федерального бюджета на эти цели 13,5 млрд рублей, сообщил в среду журналистам губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе международной специализированной выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге.

Проект реконструкции автодороги обсуждался 29 марта 2019 года в ходе встречи президента России Владимира Путина с Олегом Кувшинниковым и получил поддержку главы государства.

"Мы приняли решение и получили поддержку президента России о расширении трассы А-114 до четырех полос по всей ее длине [на участке в 120 км от Вологды до Череповца]. На сегодня в четырехполосном исполнении построено 19 км, в следующем году сдаем еще 6 км в районе поселка Шексна. И со следующего года привлекаем федеральное финансирование на расширение трассы от Вологды до Стризнево [21 км], и от Череповца до международного аэропорта Череповец [30 км]. Это позволит нам привести в четырехполосное исполнение с раздельной полосой более 50 км в перспективе до 2023 года. Федеральные средства составят: от Вологды до Стризнево - 9 млрд рублей, от Череповца до аэропорта - 4,5 млрд", - сказал Кувшинников.

По его словам, расширение трассы - это третий по величине инфраструктурный проект региона. Участок федеральной трассы А-114 между Вологдой и Череповцом перегружен, ежедневно там проезжает более 40 тыс. машин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, на данный момент расширен до четырех полос участок в 10 км от Вологды до поселка Лесково и более 8 км во встречном направлении - на подъезде к Череповцу. Следующий на очереди - участок в 21 км от Леского до Стризнево, проектно-сметная документация по нему уже разработана. Готовится проект по расширению участка в 30 км от Череповца. "В случае выделения федерального финансирования в 2020 году, а оно предварительно подтверждено, работы будут проведены с 2020 по 2023 годы. Оставшийся участок в 44 км предлагается включить в план по расширению с 2022 по 2028 годы", - сообщили в пресс-службе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. К 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.