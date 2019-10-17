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Более 70 предложений по развитию Воркуты и Инты поступило властям Коми от жителей региона

По словам главы Коми Сергея Гапликова, мнение жителей будет учтено при разработке плана развития республики

СЫКТЫВКАР, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Республики Коми завершило прием предложений от жителей региона в разрабатываемый план по развитию городов Воркута и Инта. Всего поступило более 70 предложений - по модернизации жилищно-коммунальной сферы и социальной инфраструктуры, развитию транспортного сообщения, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы главы региона.

В августе президент России Владимир Путин по итогам встречи с губернаторами угледобывающих регионов дал ряд поручений, в том числе разработать и утвердить до конца 2019 года план развития моногородов Воркута и Инта, обратив особое внимание на поддержку занятости населения, определение перспектив развития угледобычи, а также на финансовое обеспечение мероприятий плана.

"Благодарю всех, кто высказался и внес свои предложения в план развития. Я поручил проектному офису Республики Коми по развитию Воркуты и Инты проанализировать и отработать каждое. Мнение жителей будет обязательно учтено при разработке документа", - процитировала пресс-служба главу Коми Сергея Гапликова.

По данным пресс-службы, всего поступило 77 предложений. В числе основных - развитие автомобильного и авиасообщения, оптимизация и модернизация коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, разработка новых месторождений по добыче полезных ископаемых, развитие социальной сферы, внутреннего и въездного арктического туризма.

Как добавили ТАСС в Минпроме Коми, жители Воркуты в своих предложениях настаивают на необходимости развития авиасообщения, развития аэропорта Воркуты. Предлагают провести реконструкцию социальных учреждений и оснащение их современным оборудованием. "Жители Инты предложили перевести на газ Интинскую ТЭЦ, построить автодорогу от Инты до Воркуты, построить мусороперерабатывающий завод и внедрять культуру сортировки мусора, а также построить цех по переработке оленины и оленьих шкур", - уточнили в Минпроме. На данный момент к обсуждению проекта привлечены руководители профильных министерств, администраций Воркуты и Инты, ученые Коми научного центра УрО РАН, предприниматели.

Инта - приполярный моногород с населением около 25 тыс. человек, из которых более 1,2 тыс. были заняты на единственном градообразующем предприятии АО "Интауголь", которое с июля 2018 года находится в процессе ликвидации. Воркута - заполярный моногород, третий по величине за Северным полярным кругом. Около 7 тыс. жителей заняты в угледобыче. Единственное градообразующее предприятие "Воркутауголь" на 100% принадлежит ПАО "Северсталь".

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