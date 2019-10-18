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Минобороны составило высокоточную карту к заявке по границе арктического шельфа РФ

По словам главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, масштаб электронной батиметрической карты позволяет с высокой точностью определять основные характеристики форм подводного рельефа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Специалисты Минобороны РФ составили высокоточную батиметрическую карту для обоснования заявки по установлению внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане. Эти данные озвучил в пятницу на закрытой части заседания Морской коллегии при правительстве РФ в Санкт-Петербурге главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало.

Во время заседания коллегии вице-премьер Юрий Борисов сказал, что Минобороны РФ получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, комиссия ООН рассмотрит их на заседании в феврале.

"Полученные материалы позволили построить наглядную и детальную модель рельефа дна в контексте российской заявки по обоснованию границы континентального шельфа. Уникальным картографическим продуктом, созданным на основе цифровой базы батиметрических данных, стала электронная батиметрическая карта, масштаб которой позволяет с высокой точностью выделять, классифицировать и определять основные характеристики форм подводного рельефа, такие как континентальный шельф, континентальный склон, подножие континентального склона", - привел Дыгало слова главнокомандующего ВМФ России.

Специалисты управления навигации и океанографии Минобороны РФ и Центрального картографического производства ВМФ создали цифровую базу батиметрических данных на центральную часть Арктического бассейна. "Уникальность базы батиметрических данных в том, что она создана на основе только фактических измерений", - уточнил представитель ведомства.

К гидрографическим и геофизическим исследованиям привлекались корабли и суда ВМФ, научно-исследовательские, гидрографические суда, атомные и дизельные ледоколы, авиационные отряды гражданских ведомств. В ходе комплексных исследований в Северном Ледовитом океане в 2019 году использовались самые современные комплексы и системы, за период экспедиции научно-исследовательским судном "Академик Федоров" пройдено свыше 5,6 тыс. миль для эффективного комплексного исследования по всем параметрам.

Заявка по установлению внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане передана в соответствующую комиссию ООН в августе 2015 года. За это время прошло 11 ее заседаний. На этих встречах потребовалась дополнительная аргументация по обоснованию континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна, в том числе геолого-геофизические доказательства геологической истории формирования хребта Ломоносова. На 50-й сессии в июле 2019 года подкомиссия не согласилась с доводами российской делегации в части построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля.

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