Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Брошенные емкости на юге Петербурга не содержат опасных химических веществ

Ранее в СМИ появилась информация об обнаружении 12 канистр с соляной кислотой в поселке Петро-Славянка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Брошенные емкости, обнаруженные в поселке Петро-Славянка в Колпинском районе Санкт-Петербурга, с наклейкой "соляная кислота" не содержат опасных химических веществ, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

"Специалисты ГУП "Экострой" оперативно выехали на место обнажения емкостей после сообщения одного из местных жителей. В результате проверки сотрудники компании установили, что в емкостях с наклейкой "соляная кислота" содержатся неопасные химические вещества, в составе которых нет кислот и аммиака", - сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщил телеканал "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 12 канистр с соляной кислотой были обнаружены в поселке Петро-Славянка.

В Петро-Славянке проживают более 1,3 тыс. человек.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Замглавы МЧС потребовал ускорить опознание погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Павел Барышев также поручил организовать постоянный контроль за обстановкой в зоне ЧС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС