Брошенные емкости на юге Петербурга не содержат опасных химических веществ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Брошенные емкости, обнаруженные в поселке Петро-Славянка в Колпинском районе Санкт-Петербурга, с наклейкой "соляная кислота" не содержат опасных химических веществ, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

"Специалисты ГУП "Экострой" оперативно выехали на место обнажения емкостей после сообщения одного из местных жителей. В результате проверки сотрудники компании установили, что в емкостях с наклейкой "соляная кислота" содержатся неопасные химические вещества, в составе которых нет кислот и аммиака", - сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщил телеканал "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 12 канистр с соляной кислотой были обнаружены в поселке Петро-Славянка.

В Петро-Славянке проживают более 1,3 тыс. человек.