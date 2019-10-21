Новосибирские ученые подготовили пилотный проект по улучшению экологии Мурманской области

НОВОСИБИРСК, 21 октября. /ТАСС/. Пилотный проект по мониторингу и подготовке мер по очистке территории Мурманской области от стойких органических загрязнителей (СОЗ) разработали ученые новосибирского Института органической химии Сибирского отделения РАН (НИОХ СО РАН), на базе которого функционирует региональный центр по исполнению международной экологической Стокгольмской конвенции. Об этом в понедельник журналистам сообщил заместитель директора по науке НИОХ СО РАН Евгений Третьяков.

"Институт является центром обмена информацией по Стокгольмской конвенции. В этом году мы назначены региональным центром, <...> мы обслуживаем целый регион планеты, речь идет о европейской [Арктике]. Наша задача - содействовать передаче экологически безопасных технологий другим странам. Проект касается выявления СОЗ в Мурманской области как пилотном регионе по мониторингу и разработке мер улучшения экологической обстановки в регионе", - сказал Третьяков.

По словам директора НИОХ СО РАН Елены Багрянской, загрязнение Арктики воздушным путем происходит из-за усиленной розы ветров в регионе. Также большое количество вредных веществ потребляют рыбы, обитающие в арктических водоемах. Именно употреблением в пищу рыбных продуктов, содержащих различные токсины, объясняется высокий уровень онкологических заболеваний среди жителей северных районов России.

"У нашего института накоплены многолетние уникальные компетенции и есть оборудование для всестороннего мониторинга загрязнения окружающей среды, например, мы работали в Алтайском крае, <…> там испытывали ракеты, от которых в окружающую среду выделялась масса [вредных веществ], а наш институт все это идентифицировал. В настоящее время экологические проблемы были в Омске, в Усолье-Сибирское (Иркутская область - прим. ТАСС). К тому же проведение исследований подобного уровня требует высокой оплаты труда зарубежных специалистов, в нашей стране подобные услуги стоят значительно меньше", - сказала Багрянская.

Старший советник Финского института окружающей среды Тимо Сеппяля уточнил, что проект планируется согласовать и запустить к февралю 2020 года, а проведение мониторинга, а также подготовка и реализация рекомендаций по улучшению экологической ситуации в Мурманской области будут выполнены к декабрю 2023 года. Он отметил, что фонд поддержки проектов Арктического совета примерно на 70% финансируется Россией. Однако поддержку фонда получают не более 20% проектов из России, часто из-за низкого качества заявок.

О координационном центре

В сентябре 2017 года НИОХ СО РАН был назначен национальным координационным центром РФ по Стокгольмской конвенции. В 2019 году решением конференции сторон Стокгольмской конвенции новосибирский институт был назначен координационным центром в Центрально-азиатском регионе.

Арктический совет, который был создан в 1996 году, является международной организацией, призванной содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. Участниками организации являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция.

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях была принята 22 мая 2001 года. Документ запрещает использовать ряд химических веществ, в том числе пестициды, опасные для живой природы и здоровья человека. Конвенция вступила в силу 17 мая 2004 года, на сегодняшний день документ подписали 183 государства. Россия подписала конвенцию 22 мая 2002 года, а ратифицировала 27 июня 2011 года.