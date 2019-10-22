Студенты новгородских агротехникумов создадут проекты по цифровизации сферы АПК региона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 октября. /ТАСС/. Проекты по внедрению цифровых технологий в сферу агропромышленного комплекса (АПК) Новгородской области разработают студенты агротехнических колледжей региона в рамках III сессии форсайт-кэмпа "Молодежь АПК", стартовавшего во вторник. Об этом журналистам на открытии мероприятия сообщил один из его организаторов - руководитель новгородского "Центр консалтинга и инноваций АПК" Игнат Потапов.

Форсайт-кэмп - это метод формирования приоритетов в сферах экономики или науки, предполагает групповую коммуникацию между различными лидерами мнений: учеными, чиновниками, предпринимателями для создания проекта или идеи проекта.

"Тема, которая сегодня ждет наших участников в этом форсайт-кэмпе, стартовавшем сегодня, - цифровое сельское хозяйство. Это актуальная на сегодня тема, по которой планируется достаточно много мероприятий на территории нашего региона. Чтобы получить молодежный взгляд на развитие данной темы, мы решили дать ребятам покреативить в этом направлении", - сказал Потапов.

Учредителем "Центра консалтинга и инноваций АПК", который будет сопровождать реализацию перспективных проектов форсайт-кэмпа, является министерство сельского хозяйства Новгородской области. Центр создан в 2017 году, его специалисты помогают малому бизнесу составить бизнес-планы по всем необходимым правилам, чтобы в дальнейшем претендовать на получение кредитов для развития своего дела или гранатовой поддержки, проводят обучение начинающих предпринимателей.

Как пояснила на открытии сессии министр сельского хозяйства Новгородской области Елена Покровская, первая сессия форсайт-кэмпа в сфере АПК среди студентов аграрных колледжей региона прошла при поддержке министерства в 2018 году и стала традиционным мероприятием. В этой сессии проекты, связанные с внедрением цифровых технологий в сферу АПК, будут разрабатывать более 40 студентов из Новгородского, Старорусского и Валдайского районов.