Проект по созданию видеокниги по роману Федора Абрамова стартовал в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 28 октября. /ТАСС/. Всероссийский проект по созданию видеокниги по роману советского писателя Федора Абрамова "Братья и сестры" стартовал в Архангельске. Он приурочен к 100-летию со дня рождения писателя, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщила в понедельник на пресс-конференции заместитель министра культуры Архангельской области Светлана Зеновская.

"В ходе проекта каждый желающий может стать автором видеокниги по роману Федора Абрамова "Братья и сестры", прочитав на камеру отрывок из произведения. Мы планируем записать 102 отрывка продолжительностью не более минуты… 22 отрывка мы планируем разместить на информационных ресурсах, чтобы жители страны, и не только страны, могли прочитать и записать эти отрывки. Лучшие будут отобраны и войдут в наше видеопроизведение", - сказала Зеновская.

По словам организаторов, запись можно сделать как на камеру, так и на смартфон. Чтобы создать сквозную линию во всех роликах, предлагается в начале записи взять книгу из-за кадра слева, а в конце записи - отложить ее из кадра вправо. Видеокнигу планируется смонтировать к середине февраля 2020 года и 29 февраля представить в Москве.

Ролики будут размещены на портале ГодЛитературы.РФ. В проекте выразили желание участвовать губернатор Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов.

Проект приурочен также к 75-летию Победы. "Писатель сам воевал, был тяжело ранен. И роман повествует о том, как народ объединился перед общей бедой, которую принесла война", - добавила Зеновская.

Федор Абрамов родился 29 февраля 1920 года в селе Веркола, Архангельской губернии, русский советский писатель, литературовед, публицист. Один из наиболее известных представителей так называемой "деревенской прозы", значительного направления советской литературы 1960-80-х годов. Роман "Братья и сестры" вышел в 1958 году, является первой частью тетралогии "Пряслины".