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Жильцы сгоревшего в поселке Искателей дома получат по 100 тыс. руб. от НАО

Кроме того, для пострадавших от пожара организуют услуги по ускоренному оформлению необходимых документов

ТАСС, 28 октября. Жильцы общежития, сгоревшего в понедельник в поселке Искателей под Нарьян-Маром в Ненецком автономном округе (НАО), получат компенсационную выплату в размере 100 тыс. рублей для собственников жилья из регионального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Общежитие на улице Строителей, 12 в поселке Искателей загорелось утром в понедельник, площадь открытого огня в чердачном помещении составила около 350 кв. м. Дом восстановлению не подлежит.

"Рабочая группа, в состав которой вошли представители региональной и муниципальной власти, МЧС и социальных служб, провела встречу с жителями поселка, пострадавшими от пожара. Для пострадавших предусмотрена единая компенсационная выплата в размере 100 тыс. рублей для собственников жилья, выплата размером 50 тыс. рублей на каждого из членов семьи для приобретения предметов первой необходимости, а также государственная социальная помощь", - говорится в сообщении.

В сгоревшем доме зарегистрированы 89 человек, 22 из них - дети. Жильцы расселены у родственников и в гостинице поселка. Для пострадавших от пожара будут организованы услуги по ускоренному оформлению необходимых документов и психологическая поддержка. Собственники жилья после признания дома аварийным смогут подать документы на получение жилплощади взамен утраченной, либо соответствующей денежной компенсации.

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