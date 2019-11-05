Строительство деревянной шхуны по старинной поморской технологии начали в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 5 ноября. /ТАСС/. Строительство поморской деревянной 20-метровой шхуны по старинным технологиям во вторник начали в Архангельске, сообщил ТАСС автор проекта, руководитель клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба.

"Мы начали строительство судна. Сейчас мы переносим чертежи шпангоутов (поперечные ребра корпуса судна - прим. ТАСС) шхуны на специальный разметочный стол, чтобы начертить <...> и потом изготавливать. На этой неделе будут сделаны первые шпангоуты", - сказал Шкаруба.

Проект создания традиционной северной шхуны был представлен в феврале, и с того времени продолжалась подготовка. В том числе требовалось подобрать помещение для верфи, его предоставил Северный Арктический федеральный университет, это большой ангар в центре города, который сейчас дооснащают для проведения работ. Первые шпангоуты будут сделаны под руководством специалистов-судостроителей из Морского музея-верфи Северной Норвегии Ивара Хофландсдала и Эндре Лунда. "Научившись этому у норвежских специалистов, мы продолжим своими силами", - пояснил собеседник агентства, добавив, что всего надо сделать около 40 шпангоутов, каждый размером 4 x 6 м и весом почти 300 кг.

Шхуны такого типа появились на Белом море в середине XVIII века и были распространены до середины ХХ столетия. По форме и основным характеристикам суда не менялись, но сейчас в Архангельской области настоящих поморских шхун не осталось. "Это была, можно сказать, политика государства, таким судном обычно владела одна семья, это было как частное хозяйство, частный бизнес, - отметил автор проекта. - Поэтому эти сравнительно большие суда были изведены на корню, остались относительно небольшие: на карбасе ведь в океан не уйдешь".

При этом технологии постройки поморских шхун сохранились в Норвегии, поскольку там использовали практически идентичные суда. "Потому мы норвежцев и пригласили, чтобы они поделились опытом", - добавил Шкаруба.

Открытая площадка

Над проектом работают, в основном, непрофессиональные судостроители - члены клуба "Морские практики". "Сейчас на площадке 12 человек: шесть человек приехали из Москвы специально, и шесть человек из Архангельска, - отметил Шкаруба. - У нас есть один судостроитель, остальные - люди самых разных профессий, увлеченные морем. Это их хобби. Сейчас на площадке люди из IT-индустрии, из банковской сферы, пенсионер, экскаваторщик - люди самых разных профессий".

Верфь будет открыта для всех желающих как посмотреть, так и поучиться традиционному деревянному судостроению. "К нам можно будет приходить, это открытая площадка, где будут постоянно работать несколько специалистов, к нам можно приходить, учиться, помогать - мы всем рады", - добавил Шкаруба. На площадке будут проходить также лекции и занятия для детей.

Идея постройки поморской шхуны появилась после удачной реализации проекта по строительству традиционного поморского карбаса. Яхтсмены из Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска в 2017 году под руководством местного мастера построили в селе Лешуконское Архангельской области деревянный двухмачтовый карбас "Вашка", затем прошли на нем по северным рекам и Белому морю до Соловецкого архипелага.

По словам Шкарубы, строительство шхуны продлится около трех лет. На основные этапы будут приглашать мастеров из Норвегии. "После того, как мы сделаем шпангоуты, после этого мы сделаем киль, штевни (особо прочные части корабельного набора в виде вертикальных или наклонных балок, являющиеся продолжением киля - прим. ТАСС) и будем закладывать шхуну. На момент закладки судна мы снова пригласим норвежскую сторону. Когда это будет - зависит от того, насколько мы быстро справимся с первой операцией", - сказал он.

Судно будет использоваться для экспедиций в высокоширотную Арктику, в том числе в туристических целях. "Мы не делаем реплику, мы используем в том числе и современные материалы, например, клей. Но если раньше эти суда использовались для перевозки грузов и рыбной ловли, то мы хотим изменить функционал. Наша шхуна будет научно-экспедиционным и туристическим судном", - отметил Шкаруба.