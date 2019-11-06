Toyota вложила 30 млрд рублей в автозавод в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Совокупные инвестиции автоконцерна Toyota ("Тойота") в развитие автозавода в Санкт-Петербурге с даты его основания в 2007 году составили 30 млрд рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"Совокупные инвестиции Toyota в развитие предприятия в Санкт-Петербурге с даты его основания в 2007 году составили 30 млрд рублей", - сказал официальный представитель концерна.

В среду автоконцерн приступил к серийной сборке кроссовера Toyota RAV4 нового, пятого поколения. Совокупные инвестиции компании в модернизацию производства для нового проекта составили 4,8 млрд рублей.

"Новая модель RAV4 полностью соответствует современным системам безопасности. Нам удалось реализовать все задуманные технологические решения в новой модели", - сказал журналистам исполнительный вице-президент "Тойота Мотор Корпорэйшн" Есида Моритака на официальной церемонии запуска производства.

Новая модель кроссовера оснащена более жестким кузовом, чем у модели четвертого поколения, и лучшей аэродинамикой. Новый Toyota RAV4 представлен с двумя бензиновыми двигателями - 2 л (150 л. с.) и 2,5 л (200 л. с.).

Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге открыт в 2007 году, в настоящий момент на предприятии производят седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. С ноября 2011 года завод работает в две смены. Производственная мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год. Автомобили поставляются на рынок РФ, а также экспортируются на рынки Казахстана и Белоруссии.