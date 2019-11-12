Чибис: Мурманской области не хватает 2,3 млрд рублей на закупку топлива для котельных

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мурманской области не хватает 2,3 млрд рублей на закупку топлива для котельных, чтобы обеспечить их работу в текущем отопительном сезоне. Об этом во вторник заявил губернатор региона Андрей Чибис в ходе всероссийского селекторного совещания, посвященного ходу подготовки субъектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

"У нас в своем бюджете на закупку топлива мы своих денег заложили 7,5 млрд рублей, но даже при той федеральной поддержке, которая была, мы подготовились, отопительный период начали. Но нам не хватает топлива на прохождение этой зимы 2,3 млрд рублей. Все расчеты с коллегами выверены не один раз: и в Минэнерго РФ, и в ФАС, Минстрой РФ. Все подтверждено, поставщик у нас прямой - "Роснефть". Мы даже покупаем с отсрочкой, по цене ниже биржи. Поэтому вопрос в итоге дополнительной поддержки, чтобы пройти отопительный период", - сказал Чибис.

Он также добавил, что для региона вопрос обеспечения мазутом является крайне актуальным.

"Сейчас мы корректируем бюджет 2019 года. У нас стоит развилка: снять с зарплаты деньги, то есть не выполнить указы президента РФ, для того, чтобы отдать на мазут. Мы единственный такой мазутозависимый регион, другого такого нет, мы покупаем ежегодно 1 млн тонн. Сейчас принимаем меры по сокращению потребления мазута. С Минэнерго РФ, Минстроем РФ мы докручиваем дорожную карту по уходу в течение 5 лет, минимизации мазутозависимости, переходу на СПГ, на иные виды", - пояснил губернатор.

После совещания Чибис на своей странице в Facebook написал, что федеральный центр готов оказать поддержку региону.

"Во-первых, нас поддержал министр энергетики Александр Новак и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Во-вторых, Виталий Мутко пообещал учесть наши потребности при распределении дополнительных денег на регионы.Отдельная благодарность федеральному центру за то, что ранее оперативно выделили нам 3 млрд рублей", - написал глава региона.