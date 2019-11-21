Глава Коми потребовал доработать план развития Воркуты и Инты

СЫКТЫВКАР, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Республики Коми Сергей Гапликов отправил на доработку план развития угледобывающих моногородов Воркута и Инта. План создается по поручению Владимира Путина. Документ должны доработать по требованиям Минэкономразвития РФ, согласовать и представить до 1 декабря. Об этом сказал Гапликов на заседании регионального правительства.

В августе 2019 года президент России по итогам встречи с губернаторами угледобывающих регионов дал ряд поручений. Среди них - разработать и утвердить до конца 2019 года план развития моногородов Воркута и Инта, обратив особое внимание на поддержку занятости населения, определение перспектив развития угледобычи и на финансовое обеспечение мероприятий плана.

"Это не план, а набор проектов, плана здесь нет. Столько потрачено усилий, представлено доказательств, что у Воркуты и Инты есть перспективы. За последние несколько лет я только этим и занимался, подключил все экспертное сообщество, всех, кого только можно, и сегодня в таком бездарном виде мы его будем презентовать? План должен быть четко структурирован по отраслям, какой образ Воркуты и Инты будет к 2035 году", - сказал Гапликов.

Он поручил представить ему доработанный документ до 1 декабря, а в правительство РФ - к 15 декабря.

Глава региона потребовал прописать оптимистичный, пессимистичный и средний сценарий, что будет с производственными мощностями, научной средой, инфраструктурой, социальными учреждениями, какова перспектива компаний, которые сейчас находятся в Воркуте и Инте. Какие финансовые ресурсы потребуются на развитие муниципалитетов.

Перспективы Воркуты и Инты

Как пояснил затем журналистам министр инвестиций, промышленности и транспорта региона Александр Ремига, по угледобыче рассматривается пессимистичный сценарий для Инты, где градообразующее предприятие "Интауголь" переживает банкротство и будет ликвидировано.

"В Инте добываются только энергетические угли, спрос на них, по прогнозу Минэнерго России, в ближайшие годы не предвидится. Относительно Воркуты мы можем смело говорить, что до 2037 года те месторождения, которые имеются, позволяют работать градообразующей компании "Воркутауголь". Затем многое будет зависеть от решений на федеральном уровне", - сказал министр.

В своем докладе, который резко раскритиковал глава региона, Ремига отметил, что по пессимистичному сценарию к 2037 году добыча угля снизится в Воркуте с нынешних 11 млн тонн до 0,2 млн, производство угольного концентрата упадет до 0,1 млн тонн. В случае же развития имеющихся шахт добыча угля составит к 2037 году 4,6 млн тонн, производство концентрата - 2,3 млн.

"Северсталь" ведет сейчас переговоры с Минэнерго РФ о помощи в развитии новых мощностей. На создание одной шахты требуется 10 лет", - сказал Ремига.

Как дополнил руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев, общий бюджет, необходимый на решение проблем города, развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест, оценивается в 15 млрд рублей.

Руководитель администрации Инты Лариса Титовец оценила средства на развитие города на сумму в порядка 90 млрд рублей. Из них 65 млрд - это предварительная стоимость инвестиционного проекта ООО "Тимано-Печорская газовая компания" (ТПГК) по поиску, разведке и разработке месторождений углеводородов в Интинском районе.

"Тимано-Печорская газовая компания подтвердила, что хочет в 2020 году пробурить пять скважин для подтверждения запасов углеводородов. Для этого потребуется 2,5 млрд рублей, 65 млрд рублей - это совокупный бюджет этого проекта", - уточнил Ремига.

По словам Титовец, в 18 млрд рублей оценены расходы на повышение качества жизни населения, в том числе на переселение части интинцев и развитие социальной инфраструктуры. Порядка 3 млрд рублей могут потребовать проекты для повышения транспортной доступности города - реконструкция аэропорта Инты и дороги к национальному парку "Югыд ва", который остается одним из наиболее популярных у туристов. Ежегодно парк посещают более 7 тыс. человек со всего мира.

Инта - приполярный моногород с населением около 27 тыс. человек, из которых более 1,2 тыс. были заняты на единственном градообразующем предприятии АО "Интауголь", с июля 2018 года оно находится в процессе ликвидации. Воркута - заполярный моногород, третий по величине за Северным полярным кругом. Около 7 тыс. жителей заняты в угледобыче. Единственное градообразующее предприятие "Воркутауголь" на 100% принадлежит ПАО "Северсталь".