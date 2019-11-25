Участки судебного квартала в Петербурге планируют разместить по разным берегам Невы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Участки для размещения объектов Верховного суда в Санкт-Петербурге планируется расположить на двух берегах Невы. Как сообщил в понедельник председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев, основные здания судебного квартала разместятся на Смольнинской набережной, а жилье для судей - на Охте.

"Под строительство судебного квартала планируется передать один основной участок в так называемой петле развязки [проектируемого] Орловского тоннеля - в том месте, где планировалось построить новое здание Музея блокады. Еще два участка находятся друг напротив друга, примыкая к территории "Водоканала" - это бывшая территория "Водоканала", освобожденная и уже переданная городу, там будет располагаться судебный департамент и паркинг. Жилье планируется построить на Охте", - сказал Григорьев.

Участок на Смольнинской набережной севернее Орловской улицы исторически был запланирован для строительства развязки проектируемого тоннеля под Невой, согласно генплану. Возможность возвращения к этому транспортному проекту будет учтена при проектировании судебного квартала. В настоящее время этот участок не используется, в ноябре его исключили из списка территорий зеленых насаждений, взамен в Центральном районе города обустроят шесть новых зеленых зон площадью 3,6 га.

Судебный квартал изначально планировалось построить на набережной Малой Невы напротив Васильевского острова. Перенос строительства квартала для Верховного суда связан с планами создания на набережной в центре Санкт-Петербурга арт-парка.