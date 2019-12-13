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Поселение в Ленобласти благоустроили в рамках нацпроекта благодаря разработкам СПбГАСУ

В поселке организовали пешеходные зоны, детские площадки, парковки и места отдыха
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© ООО "Среда комфорта"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Поселок Виллози в Ленинградской области благоустроили по проекту, разработанному командой ландшафтных дизайнеров Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ). В поселении организовали пешеходные зоны, детские площадки, парковки и места отдыха, сообщила в пятницу ТАСС доцент кафедры дизайна архитектурной среды СПбГАСУ Светлана Данилова.

"Мы создали проект по благоустройству городского поселения Виллози в Ломоносовском районе в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Сейчас завершился первый этап его реализации", - рассказала собеседница агентства. По словам куратора проекта в администрации поселения Артура Молчанова, проект рассчитан на период до 2024 года. Он разработан в едином стиле и включает установку сцены, зоны развлечений, скейт-площадки - с учетом интересов всех возрастных групп.

В ходе первого этапа на территории, которая раньше была проходной зоной между многоквартирными домами, установили детские площадки, провели озеленение, организовали пешеходный променад и парковки. "Установлены малые архитектурные формы с натуральным деревом, теневые беседки с вертикальным озеленением из вьющихся многолетних пород - они масштабируют пространство и формируют новые релаксационные зоны в окружении природы. Установка гамаков вносит разнообразие в места отдыха, все решено в едином стиле с использованием современных каллиграфических приемов, получился такой арт-квартал", - пояснила Данилова.

Всего на реализацию проекта будет направлено 200 млн рублей, первый этап потребовал 52 млн. Перед началом работ, по словам Молчанова, заменили все инженерные коммуникации, чтобы в будущем, по окончании благоустройства, не возникало аварий. "Место стало очень посещаемым, это своеобразный местный проспект - здесь гуляют с детьми, читают книги, сидя на лавочках. Раньше это была дворовая территория между четырьмя домами, на которой не было ничего, кроме травы и старых деревьев", - рассказал представитель администрации.

Как рассказала ТАСС начальник отдела комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Марина Григоренко, проект признан одной из лучших реализованных в этом году комплексных реконструкций кварталов населенных пунктов Ленинградской области и претендует на внесение в Реестр лучших практик благоустройства Минстроя России. "В Виллози есть многоквартирные дома, частный сектор, совершенно стерты индивидуальные черты. Таких населенных пунктов очень много. Я считаю, что для развития нужно создавать современный бренд, актуальный, узнаваемый, который может продаваться, для жителей это очень важно", - отметила Данилова.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн. кв. м. жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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