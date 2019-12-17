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Инвестиции в арктические проекты в Мурманской области составят 600 млрд рублей

Всего планируется реализовать 15 проектов

МУРМАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в арктические проекты на территории Мурманской области составят 600 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник на проходящем в Мурманске заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктика губернатор Андрей Чибис.

"Всего планируется реализовать 15 крупных инвестиционных проектов. Общая сумма инвестиций превышает 600 млрд рублей", - сказал Чибис, не назвав срок реализации проектов.

По его словам, в результате реализации проектов инвесторами заявлено создание более 24 тыс. рабочих мест. По результатам реализации 6 из 15 этих проектов, по которым уже проведена оценка бюджетной эффективности, поступления в бюджет региона превысят 160 млрд рублей.

Это как уже реализуемые, так и новые проекты в сфере производства, добычи, транспорта, электроэнергетике, судоремонта и рыбопереработки. Речь в первую очередь идет о Мурманском транспортном узле - создании действующего круглогодично глубоководного морского центра по переработке контейнерных, нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор "Север - Юг". Он направлен на реализацию задачи по увеличению к 2024 году грузоперевозок по Севморпути до 80 млн т и предусматривает создание объектов для перевалки грузов и обеспечения инфраструктуры развития Севморпути.

В рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла ведется строительство железнодорожной линии от станции "Выходной" до станции "Лавна", строится новая система энергоснабжения. Согласно представленным на госкомиссию материалам, в рамках создания транспортного узла за счет средств частных инвесторов должны быть построены угольный и нефтяной терминалы. Кроме того, на восточном берегу залива предполагается реконструировать уже имеющиеся мощности по перевалке угля и построить новый контейнерный терминал. Силами Государственной транспортно-лизинговой компании (ГТЛК) уже создается новый экологичный угольный терминал проектной мощностью 18 млн тонн в год - в 2022 году терминал выйдет на запланированную мощность.

Теги
РоссияАрктика сегодняМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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