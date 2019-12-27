"Школьные" вертолеты доставили на каникулы детей в Ненецком АО

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Школьные" вертолеты в пятницу завершили доставку детей из Нарьян-Мара на каникулы в отдаленные населенные пункты Ненецкого автономного округа (НАО), сообщила пресс-служба администрации региона.

"Порядка 200 школьников, проживающих в окружных населенных пунктах и обучающихся в Нарьян-Маре, прилетели на новогодние праздники домой. Последний борт из окружной столицы вылетел сегодня, 27 декабря, в Хорей-Вер", - говорится в сообщении.

Кампания по доставке школьников к местам проживания их родителей продолжалась 10 дней. Вертолеты Ми-8 привезли детей в Бугрино, Коткино, Варнек, Нижнюю Пешу, поселки Выучейский, Индигу, Каратайку, Амдерму, Ому, Чижу, Снопу и Несь, а также в район Вашуткинских озер. Всего было восемь рейсов.

Обратно в Нарьян-Мар школьников начнут вывозить 8 января. Первый рейс запланирован на остров Колгуев на северо-западе региона. Затем детей будут вывозить из центральной и восточной части округа, завершится кампания по доставке 15 января рейсом из Усть-Кары и Амдермы.

"Школьные" вертолеты доставляют детей к местам проживания их родителей в НАО на зимние и летние каникулы. Ежегодно на эти цели выделяется около 25 млн рублей.