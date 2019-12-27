{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Школьные" вертолеты доставили на каникулы детей в Ненецком АО

Кампания по доставке порядка 200 школьников к местам проживания их родителей продолжалась 10 дней

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Школьные" вертолеты в пятницу завершили доставку детей из Нарьян-Мара на каникулы в отдаленные населенные пункты Ненецкого автономного округа (НАО), сообщила пресс-служба администрации региона.

"Порядка 200 школьников, проживающих в окружных населенных пунктах и обучающихся в Нарьян-Маре, прилетели на новогодние праздники домой. Последний борт из окружной столицы вылетел сегодня, 27 декабря, в Хорей-Вер", - говорится в сообщении.

Кампания по доставке школьников к местам проживания их родителей продолжалась 10 дней. Вертолеты Ми-8 привезли детей в Бугрино, Коткино, Варнек, Нижнюю Пешу, поселки Выучейский, Индигу, Каратайку, Амдерму, Ому, Чижу, Снопу и Несь, а также в район Вашуткинских озер. Всего было восемь рейсов.

Обратно в Нарьян-Мар школьников начнут вывозить 8 января. Первый рейс запланирован на остров Колгуев на северо-западе региона. Затем детей будут вывозить из центральной и восточной части округа, завершится кампания по доставке 15 января рейсом из Усть-Кары и Амдермы.

"Школьные" вертолеты доставляют детей к местам проживания их родителей в НАО на зимние и летние каникулы. Ежегодно на эти цели выделяется около 25 млн рублей.

Теги
РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Сдачу участка метро Петербурга от "Казаковской" до "Путиловской" перенесли на 2023 год
Стоимость контракта составляет 37,7 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС