Ремонт дорог в Архангельской области по нацпроекту начнется в марте

АРХАНГЕЛЬСК, 14 января. /ТАСС/. Ремонт автодорог в Архангельской области в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" начнется значительно раньше обычного, к работам приступят уже в марте, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта.

"Ремонты в рамках дорожного нацпроекта в Поморье начнутся уже в марте. <…> Беспрецедентно раннее завершение стадии определения подрядчиков и заключения контрактов даст возможность приступить к работам при наступлении благоприятных погодных условий и завершить их ранее обозначенного срока", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, контракты по ремонтам на 2019 год были заключены только в мае. "В прежние годы договоры заключались и позднее, и летом, соответственно, к работам приступали после заключения договоров", - сказали в пресс-службе.

В Архангельской области до конца 2019 года были определены все подрядчики и заключены все контракты на проведение ремонтов дорог на 2020 год в рамках нацпроекта. Работы по объектам капитального ремонта начнутся со 2 марта на участке автодороги Усть-Вага - Ядриха в Верхнетоемском районе, где в 2020 году переведут в асфальтобетон 10-километровый гравийный участок. "Работы по капремонту требуют серьезной подготовки, выемку грунта, например, можно проводить и когда лежит снег. Это не укладка асфальта", - добавили в пресс-службе.

Основные работы по ремонту дорог начнутся в апреле. Большинство объектов планируется завершить до конца сентября. Всего в Архангельской области в рамках нацпроекта в 2020 году отремонтируют 102 км региональных и 32 км муниципальных дорог.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году по сравнению с 2017 годом должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.