Первый в 2020 г. крупный архангельский алмаз назван в честь первооткрывателя месторождения

АРХАНГЕЛЬСК, 15 января. /ТАСС/. Первый обнаруженный в 2020 году в Архангельской области крупный алмаз назван в честь одного из первооткрывателей месторождения им. М. Ломоносова Георгия Георгиева. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Первый крупный алмаз 2020 года получил имя "Георгий Георгиев" в честь первооткрывателя месторождения алмазов им. Михаила Ломоносова, внесшего значительный вклад в дело открытия и становления Архангельской алмазоносной провинции", - говорится в сообщении.

Камень был найден 5 января на горно-обогатительном комбинате (ГОК) им. В. Гриба компании "АГД Даймондс", он весит 86,46 карата. Предыдущей крупной находке, алмазу весом 199,43 карата, обнаруженному 17 декабря, присвоено имя полярного исследователя Георгия Седова. Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, камни, "в соответствии с законодательством, будут направлены в Гохран России".

В 2019 году "АГД Даймондс" добыла 4,84 млн карат по переработке руды - более 4 млн т. По итогам 2019 года в бюджет Архангельской области в виде налога на добычу полезных ископаемых компания перечислила 3,142 млрд рублей (в 2018 году - 3,076 млрд рублей).

В 2019 году на месторождении был найден крупнейший в Европе алмаз весом 222,09 карат. Он получил имя "Владимир Гриб" в честь геолога, который также является одним из первооткрывателей месторождения алмазов им. Михаила Ломоносова.

В Архангельской области два месторождения алмазов: им. Ломоносова и им. Гриба. Месторождение алмазов им. Гриба в Мезенском районе является одним из крупнейших в мире, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое - в мире.