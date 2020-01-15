"Метрострой" приступил к проходке наклонного хода станции "Горный институт" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Строители компании-генподрядчика Санкт-Петербургской подземки "Метрострой" приступили к проходке тоннеля, который соединит с вестибюлем строящуюся станцию глубокого заложения "Горный институт" Лахтинско-правобережной линии метро. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе организации.

"Началась проходка наклонного хода станции "Горный институт". Работы займут не менее двух месяцев", - сказала представитель "Метростроя".

Компания ведет строительство продолжения Лахтинско-правобережной линии метрополитена от станции "Спасская" до "Горного института", включая "Театральную". С вводом в действие нового участка совокупная протяженность эксплуатационного пути от станции "Дыбенко" до "Горного института" составит 14,8 км. В декабре 2018 года городские власти сообщили, что планируют сократить отставание от сроков строительства, завершение которых было назначено на октябрь 2019 года. По прогнозам комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, объект начнет функционировать в 2021 году.

В январе 2019 года специалисты завершили проходку участка перегонного тоннеля Лахтинско-Правобережной линии от строящейся станции "Горный институт". Этот участок необходим для осуществления оборота подвижного состава в период, пока станция будет конечной. В перспективе, когда будет построена и сдана станция "Шкиперская", тоннель станет выполнять функцию перегонного. В ближайшее время планируется приступить к сооружению последнего перегонного тоннеля на участке от строящейся станции "Театральная" до "Спасской".