На фестивале "Транзит" в Архангельске покажут панк-оперу

АРХАНГЕЛЬСК, 16 января. /ТАСС/. Панк-оперу и специальную программу для детей впервые представят на II театрально-музыкальном фестивале "Транзит" в Архангельске. Об этом в четверг ТАСС сообщила представитель организаторов, помощник художественного руководителя молодежного театра Анастасия Дедешина.

"Транзит" включает в себя два фестиваля: международный театрально-музыкальный фестиваль "Европейская весна", который пройдет с 17 марта по 5 апреля, и Большой пасхальный фестиваль - с 11 апреля по 2 мая.

"Главной особенностью "Европейской весны" этого года в театральной части "Транзита" будет то, что мы впервые затрагиваем все аудитории, начиная буквально от ноля и до 99 лет. Спектакли для детей мы решили вывести в отдельную детскую программу, потому что это важно, публику надо взращивать с младенчества… Вторая особенность - это театр "Театро ди Капуа" с панк-оперой "Медея", которую мы мечтали привезти с 2015 года, и наконец-то звезды сошлись", - сказала Дедешина.

Спектакль для детей "30 слонов под зонтиком" испанского театра "Ла Петита Малумалуга" предназначен даже для самых маленьких, от года до семи лет. "При этом там поднимаются даже такие темы, как смерть или утрата", - отметила собеседница агентства.

Спектакль-экспедиция и посвящение Победе

В проекте "Эксперимент" впервые в Архангельске будет поставлен спектакль-экспедиция о жизни и творчестве писателя и художника Степана Писахова, ученого и исследователя культуры севера Ксении Гемп и писателя Бориса Шергина. "Спектакль будет показан на трех разных площадках города, - пояснил режиссер Дмитрий Тарасов. - Фрагмент из биографии Шергина - в колледже культуры и искусств, <…> о Ксении Петровне - в молодежном театре, про Писахова - в библиотеке имени Добролюбова". При этом зрители будут переходить от одной площадки к другой.

В ходе фестиваля пройдет читка пьесы "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича", на которую приедет ее автор Артур Соломонов. "Я, наверное, буду ее ставить, - отметил художественный руководитель Архангельского молодежного театра Виктор Панов. - Я помню черный репродуктор, как объявляли бюллетень, когда он болел. Мама у меня из репрессированных, и я хорошо помню вздох облегчения, когда сказали: умер".

Как сказал Панов, часть программы фестиваля будет посвящена юбилею Победы. Театр "Плохой театр" из Санкт-Петербурга покажет пьесу "Магда" о последних днях войны, главный персонаж спектакля - Магда Геббельс. "Я хочу показать людям, какого мощного врага мы победили, с какой мощнейшей идеологией", - добавил Панов.

Пасхальный фестиваль

В программе Большого пасхального фестиваля в этом году большое число участников из других стран. "В прошлом году и в предыдущие годы Пасхальный фестиваль представлял музыку православных культур, теперь мы уходим от православных культур к музыке христианского мира, - сказал ТАСС директор Поморской филармонии Василий Ларионов. - У нас полностью европейский фестиваль, такого не было точно. В этот раз у нас практически нет российских коллективов и исполнителей, представлены Европа и Америка: Великобритания, Франция, Италия, Испания, Сербия, Эстония, Украина, США".

Фестиваль "Европейская весна" будет проходить в шестнадцатый раз, Большой пасхальный фестиваль - в девятый. В 2019 году они были объединены в единый фестиваль "Транзит".