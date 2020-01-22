Архангельская область направит более 70 млн рублей на пожарно-спасательные службы

АРХАНГЕЛЬСК, 22 января. /ТАСС/. Более 70 млн рублей будет направлено из бюджета Архангельской области на оснащение пожарно-спасательных подразделений региона в 2020 году, сообщил в среду журналистам губернатор региона Игорь Орлов во время ежегодных итоговых сборов территориальной подсистемы РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

В 2019 году в Архангельской области было закуплено противопожарной автотехники на 39,5 млн рублей.

"Мы произведем значительные закупки <…> в 2020 году на повышение уровня оснащения наши подразделений системы МЧС. <…> Это техника, материальное обеспечение", - сказал он.

Как пояснил ТАСС руководитель Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров, 71 млн рублей выделен на закупку противопожарной техники: 36 млн рублей на многофункциональную машину, которая будет использоваться при сложных пожарах, и около 35 млн рублей на автоцистерны для пожарных подразделений региона. "Мы закупаем пять полноприводных шеститонных "Уралов" с цистернами из современных, более легких материалов, они будут направлены в районы области", - сказал он.

Многофункциональный автомобиль предназначен для разрезания льда, а также тушения возгораний торфа и свалок, которые являются очень сложными. "Такая машина испытывалась у нас в регионе, в частности, при тушении свалки в Северодвинске. Она также может осуществлять альтернативную подачу электроэнергии и теплоносителя. Мы рассчитываем получить технику к началу пожароопасного сезона", - отметил собеседник агентства.

На средства из резервного фонда губернатора в 2020 году будет закуплено судно на воздушной подушке, для этого выделено 3,79 млн рублей. "Это транспортное средство для региона <...> необходимо для доставки людей и жизненно важных грузов, учитывая, какая теплая погода стоит в этом году с ноября ", - добавил Уваров. По его словам, в прошлом году было закуплено три таких судна, всего сейчас в регионе их пять. "Они задействованы все время, с ноября только при их помощи мы поддерживаем жизнеобеспечение всех островных территорий, уже перевезено 44 т грузов первой необходимости: продукты, пенсии, почта. На них перевозим и людей, особенно это важно в экстренных ситуациях", - сказал он.

Пожарные-добровольцы

По словам губернатора, в 2020 году в регионе будет создано 12 подразделений добровольной пожарной охраны, в 2019 году их было создано 18. "Сейчас в регионе 141 подразделение добровольной пожарной охраны, создание новых планируется в малочисленных удаленных сельских поселениях, куда силы и средства пожарных не могут добраться вообще или прибывают с большим опозданием. Как правило, это группа местных жителей до пяти человек, которые обеспечиваются противопожарным оборудованием, средствами защиты, страхованием жизни, для них проводится первоначальное обучение", - сказал ТАСС заместитель председателя совета Архангельского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) Ян Галашев.

Как пояснил Орлов, на развитие системы добровольной пожарной охраны в регионе в 2020 году будет направлено более 20 млн рублей из областного бюджета.