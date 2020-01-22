Цифровую модель работы морских сооружений в Арктике создадут в петербургском Политехе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) на средства президентского гранта создадут лабораторию, в которой разработают цифровой аналог взаимодействия морских сооружений инфраструктуры со льдом, эта модель поможет удешевить создание причалов и маяков для Арктики, сообщается на сайте вуза.

"Перед новой лабораторией стоит задача создания цифрового аналога взаимодействия морского сооружения со льдом, который позволит в будущем сильно удешевить и ускорить процесс проектирования опор добывающих платформ, причалов, маяков и других инфраструктурных сооружений для арктических регионов", - говорится в сообщении.

На первый год работы запланированы эксперименты с моделями опор морских сооружений. Исследования проведут в одном из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования - Крыловском государственном научном центре. Ученые смогут использовать ледовый бассейн, сооружение длиной более 100 м, позволяющее получать ледовое поле длиной до 80 м.

"Чтобы верно сформулировать направление, мы изучали результаты экспериментов, обсуждали наши выводы на профильных международных конференциях в трех частях света с ведущими специалистами как из области теоретической науки о льде, так и с прикладными разработчиками. Для нас эта победа является возможностью сделать на российской почве самую передовую разработку в области стохастического моделирования взаимодействия сооружения со льдом", - процитировали в университете руководителя новой Лаборатории фундаментальных основ ледотехнических исследований Петра Звягина.

Всего в 2020 году для Политеха оказались выигрышными две заявки, на реализацию проектов вуза в течение четырех лет будет выделяться финансирование в размере 35 млн рублей ежегодно.