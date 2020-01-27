Первая ледовая переправа в Архангельске открылась на месяц позже из-за теплой погоды

АРХАНГЕЛЬСК, 27 января. /ТАСС/. Первая транспортная ледовая переправа на острова открыта в понедельник в Архангельске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе города, прошлой зимой первая переправа была открыта 20 декабря.

"27 января открыта транспортная ледовая переправа между островами Бревенник и Хабарка. Это первая ледовая переправа в городе, открытая в нынешнем зимнем сезоне. Прошлой зимой первая переправа была открыта 20 декабря 2018 года, а переправа на Хабарку - 24 декабря. В этом году переправы открыты намного позже из-за теплой погоды", - сказали в пресс-службе.

Грузоподъемность переправы составляет 5 т. По мере увеличения толщины льда она возрастет до 10-15 т. Неустойчивый характер погоды затянул процесс установления ледостава и нарастания толщины льда на реках области. По данным Севгидромета, на Северной Двине толщина льда ниже среднемноголетних значений для этого периода на 17-27 см.

В Архангельске этой зимой планируется открыть еще шесть переправ на острова, пока жителей города через реку перевозят буксиры.