Агент Кокорина не исключает, что футболист может поехать на сборы с основой "Зенита"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Агент и отчим российского нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов не исключает, что футболист отправится на сборы с основным составом команды из Санкт-Петербурга. Об этом Логинов рассказал ТАСС.

На прошлой неделе "Сочи" объявил о достижении договоренности по переходу Кокорина на правах аренды, генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил ТАСС эту информацию, но Логинов заявил, что игрок не собирается уходить из петербургского клуба. 21 января "Зенит" в товарищеском матче одержал крупную победу над катарским "Аль-Увайнахом" (10:0), автором трех мячей в этой встрече стал Кокорин, позднее футболист вышел с капитанской повязкой в основе клуба во втором матче против австрийского "Зальцбурга" (3:6). Во вторник Кокорин подтвердил ТАСС, что отправится на второй сбор с командой "Зенит-2".

"Игрок находится на контракте, сейчас будем с этим разбираться. У меня на связь люди не выходят: один летит, второй не может ответить, - поэтому нужно какое-то время. Давайте мы разберемся, что у нас происходит, пойдем по порядку. У человека есть контракт, он должен выполнять свои обязанности по нему, давайте выясним, с кем он полетит на сборы, а потом будем разбираться", - сказал Логинов.

Второй сбор "Зенита" пройдет с 29 января по 10 февраля в испанском Бенидорме. По информации ТАСС, состав на тренировочный сбор будет оглашен 29 января.