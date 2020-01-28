Российские ученые создали систему мониторинга для предупреждения аварий в Арктике

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Команда российских ученых создала систему гидроакустического мониторинга акваторий, которая позволит предупреждать чрезвычайные ситуации при нефтедобыче в Арктике. Система станет первой отечественной альтернативой аналогам, которые есть только в США и Франции, сообщила во вторник пресс-служба Минобрнауки РФ.

"В проекте "Гидро-Арктика" ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) "ЛЭТИ" предложили действенные инструменты по предупреждению угроз с помощью гидроакустического мониторинга. <...> Проект направлен на предупреждение чрезвычайных ситуаций на нефтедобывающих платформах в Арктике", - говорится в сообщении.

Деятельность нефтедобывающих платформ в Арктике неразрывно связана с угрозами как техногенного, так и природного характера. Это и непреднамеренное воздействие на подводную часть и якорную систему платформы, в том числе орудиями рыболовства. А также возможны диверсии, направленные на вывод из строя объектов платформ, в том числе с применением подводных аппаратов, столкновение с ледовыми торосами и айсбергами и так далее.

Предложенная петербургскими учеными система способна обнаруживать все потенциальные угрозы, в том числе следить и за подводной обстановкой. По данным пресс-службы, сегодня в России аналогов таких технологий нет. За рубежом разработки гидроакустических средств защиты от экологических и экономических катастроф проводятся для нужд своих стран в США и Франции.

"Реализация предложенной учеными "ЛЭТИ" разработки позволит существенно сократить отставание, а в некоторых вопросах превзойти западные образцы, прежде всего по увеличению вероятности правильной классификации ледового объекта и точности определения его координат", - говорится в сообщении.