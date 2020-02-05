В Воркуте увеличили средства на благоустройство дорог и дворов до 230 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 5 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Власти заполярного моногорода Воркуты и Республики Коми направят в этом году более 230 млн рублей на благоустройство дорог, дворов и общественных пространств в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Это в 17,5 раза больше, чем выделялось на ремонт дорог в прошлом году, на 20% увеличен объем средств на благоустройство дворов и мест отдыха, рассказал ТАСС руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев.

"Почти 60 млн рублей выделено в этом году Воркуте из федерального бюджета в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство дворов (в 2019 году выделялось около 50 млн рублей - прим. ТАСС). Дворовые территории определены. Ремонт, как и в прежние годы, будет проводиться комплексно в границах очередного района, также захватим и те дворы, которые не успели благоустроить в позапрошлом году", - рассказал ТАСС мэр заполярного города.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе муниципалитета, ремонт охватит 11 дворов, которые объединяют 20 многоквартирных домов в центре Воркуты. Там будут заасфальтированы дворовые территории и проезды - более 40 тыс. кв. м, обустроены тротуары и бордюры, появятся современные светодиодные светильники, скамейки и урны. По возможности территории озеленят. За предыдущие три года таким же образом были благоустроены три жилых микрорайона.

Также в прошлые годы фасады некоторых домов украсили огромными репродукциями картин русских художников, выставленных в Третьяковской галерее. Некоторые дома были выкрашены в яркие цвета. "Это делали на средства спонсоров, социальных партнеров. К сожалению, таких новшеств в этом году не планируем, это не заложено в федеральную программу", - отметил мэр.

Дороги и зоны отдыха

Еще 175 млн рублей, выделенных Воркуте из регионального бюджета, будут направлены на ремонт улично-дорожной сети, что в 17,5 раза больше, чем в прошлом году, когда выделялось 10 млн рублей. Запланировано отремонтировать не менее 15 улиц - провести асфальтирование, обустроить тротуары и бордюры, местами заменить уличное освещение на энергоэффективное.

Часть выделенной суммы в 25 млн рублей потратят на покупку специализированной техники для ремонта - асфальтоукладчика, дорожной фрезы, катков и компрессоров. Это необходимо, чтобы увеличить количество ремонтных бригад и успеть выполнить весь объем работ за короткое северное лето. Также 70 млн рублей направят на долгожданный ремонт первых 4 км воркутинской кольцевой автодороги (связывает город с поселками и шахтами) и на восстановление участков дорог в поселках Воргашор и Северный.

Помимо этого, более 8 млн рублей, выделенных из федерального бюджета по нацпроекту, направят на благоустройство четырех общественных территорий, которые не благоустраивали с советских времен. Так, в сквере по Бульвару Шерстнева в Воркуте отремонтируют пешеходные дорожки, заменят освещение, вырубят сухостой. Там появятся тренажерная площадка, скамейки и урны, малые архитектурные формы, озеленение. Обновится зона отдыха вокруг фонтана на площади Мира в Воркуте. На центральной площади поселка Северный появится тренажерная площадка или игровой комплекс для детей, а в сквере - спортивная универсальная площадка - впервые за многие годы.

О Воркуте

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Республике Коми, четвертый по величине за северным полярным кругом, опорная зона Арктики РФ. В состав городского округа Воркута входят семь населенных пунктов - город и поселки. Еще семь населенных пунктов были упразднены - закрыты или преобразованы в микрорайоны Воркуты, как Цементнозаводской и Советский. Около 7 тыс. жителей заняты в угледобыче. Воркутинский уголь почти полностью используется в металлургии.