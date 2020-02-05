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"Руслайн" запустила прямой авиарейс из Калининграда в Сыктывкар по субсидированным тарифам

Полеты будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам на воздушных судах CRJ 200

КАЛИНИНГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Руслайн" начала выполнение первых прямых рейсов из Калининграда в Сыктывкар по субсидированным тарифам, сообщила в среду пресс-служба калининградского аэропорта Храброво.

"В рамках действия зимнего расписания (до 28 марта 2020 года) рейсы в Сыктывкар будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам на воздушных судах CRJ 200 в компоновке 50 пассажирских кресел. В эти же дни авиакомпания "Руслайн" будет выполнять и регулярные рейсы в Белгород", - говорится в сообщении.

Прямое сообщение с Сыктывкаром у Калининграда открыто впервые, полеты в Белгород выполнялись и ранее, уточнили ТАСС в пресс-службе. Оба маршрута включены в перечень субсидируемых в 2020 году. Стоимость билета по специальному тарифу в Сыктывкар - от 6 тыс. рублей в одну сторону, в Белгород - от 4,5 тыс.

Представитель Храброво добавил, что стартовали продажи билетов по субсидированным тарифам на рейсы из Калининграда в Мурманск (от 5,8 тыс. рублей), Архангельск (от 4,8 тыс.) и Сочи (от 5,8 тыс.). Они начнут выполняться авиакомпанией Smartavia с июня в рамках летнего расписания.

Согласно данным Росавиации на 2020 год, авиаперевозки по специальным тарифам будут также осуществляться из Калининграда в Москву и Калугу - от 3,8 тыс. рублей, Санкт-Петербург - от 3,5 тыс., Екатеринбург - от 8,8 тыс. В них будут участвовать авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", Азимут", "Северный Ветер", "Ред вингс", "Нордавиа".

Доступность полетов

Право на субсидированные перелеты распространяется на жителей области в возрасте до 25 лет, инвалидов, женщин в возрасте от 55 лет, мужчин старше 60 лет, многодетные семьи. По данным областных властей, в целом проблем с приобретением авиабилетов по специальным тарифам жители области не испытывают.

Президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры господдержки на федеральном уровне для обеспечения доступности для жителей Калининградской области перелетов в другие города России. В областном правительстве ТАСС сообщили, что предложили увеличить дальность субсидированных авиаперевозок из Калининграда с 1,5 до 2 тыс. км. Письмо с предложением региона направлено в адрес Минтранса РФ, уточнил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

Теги
РоссияКомиКалининградская область
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