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Оборудованный лифтами мост построят над железной дорогой в Петрозаводске к юбилею Карелии

Строительство финансируется из инвестиционной программы ОАО "РЖД", объем вложений не раскрывается

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 февраля. /ТАСС/. Новый пешеходный мост, оборудованный лифтами, построят над железной дорогой на вокзале Петрозаводска к празднованию столетия Карелии. Работы начнутся уже в феврале, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе карельского филиала Октябрьской железной дороги.

"Новый мост будет построен к столетию Карелии", - сказала собеседница агентства.

Торжества по случаю столетнего юбилея республики пройдут в Петрозаводске 5 сентября 2020 года. Строительство объекта финансируется из инвестиционной программы ОАО "РЖД". Объем вложений не раскрывается.

Новый мост высотой 6 м и длиной 64 м построят рядом с уже существующим. На время строительных работ он продолжит функционировать. В отличие от старой конструкции, новый мост будет оборудован лифтами, которые позволят маломобильным гражданам подняться и спуститься на все вокзальные платформы. На действующем мосту полностью отсутствует доступная среда, он не имеет никаких выходов на платформы, соединяя лишь центр города с жилым районом Перевалка. "Все галереи пролетных строений, лестничных сходов будут полностью закрыты сверху", - отметили в пресс-службе.

Подготовка к столетию республики велась в течение нескольких лет. Правительство страны приняло федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелии на период до 2020 года", действующую с 2015 года. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Теги
РоссияКарелия
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