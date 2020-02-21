Продажа билетов на поезда на матчи ЧЕ по футболу из Финляндии в РФ начнется 18 марта

ХЕЛЬСИНКИ, 21 февраля. /ТАСС/. Продажа билетов на поезда "Аллегро", курсирующие между Хельсинки и Санкт-Петербургом, на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года начнется 18 марта. Об этом сообщил в пятницу финский железнодорожный оператор VR.

"VR и "Российские железные дороги" начнут продажу билетов на поезда "Аллегро" на матчи стартующего в июне ЧЕ 18 марта в 07:00 по финскому времени (08:00 мск)", - говорится в сообщении. В компаниях подготовились к большому спросу на билеты в период первенства, добавив, в том числе, несколько ночных поездов между двумя городами и увеличив число мест в поездах.

Поездка из Хельсинки в Санкт-Петербург на "Аллегро" занимает всего 3,5 часа, поезд отправляется в обе стороны несколько раз в день. Чтобы попасть на матчи в Санкт-Петербург, можно, помимо этих поездов, воспользоваться также идущим из Хельсинки в Москву поездом "Лев Толстой".

В VR напомнили, что попасть на матчи в РФ можно без визы, получив для этого карточку болельщика Fan ID, которая позволяет посещать Россию в период с 30 мая по 13 июля.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Помимо Санкт-Петербурга, матчи турнира примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Сборная Финляндии в рамках группы В проведет два матча в Петербурге - против команд России (17 июня) и Бельгии (22 июня). Еще один матч финны проведут в Копенгагене против сборной Дании (13 июня).