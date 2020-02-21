Мобильный "Кванториум" закупят в 2020 году для школьников Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 21 февраля. /ТАСС/. Мобильный "Кванториум" будет закуплен для школьников Архангельской области в 2020 году в рамках нацпроекта "Образование". Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Министерство образования и науки Архангельской области закупит первый мобильный "Кванториум" для школьников региона. Почти 17 млн рублей направят на приобретение специального автобуса, оснащенного современным оборудованием для занятий робототехникой, VR-технологиями, промышленным дизайном", - говорится в сообщении.

Сроки закупки пока не называются, но уже поступили первые заявки от районов области. "Первыми с образовательными возможностями мобильного "Кванториума" познакомятся школьники Виноградовского, Онежского, Пинежского, Приморского, Холмогорского и Шенкурского районов", - приводит пресс-служба слова министра образования и науки Архангельской области Олега Полухина.

Уроки будут проходить на базе местных школ. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в работе мобильного "Кванториума" будут задействованы педагоги дополнительного образования. "Это будут специалисты разных направлений", - добавил собеседник агентства. Сам "Кванториум" будет базироваться в Архангельске.

В Архангельской области в конце 2019 года был открыт первый "Северный кванториум" в Северодвинске, в год его посетят не менее 800 школьников. В регионе также действует детский арктический технопарк, у которого семь технозон в различных городах.

Создание технопарков в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будут обеспечены глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.