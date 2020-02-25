Власти Калининграда расширят систему компенсаций затрат кинокомпаниям

КАЛИНИНГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Калининградской области расширят систему рибейтов (компенсаций) за съемки фильмов на территории региона. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов во вторник на Балтийском культурном форуме.

"Система 20% компенсации останется. Но мы хотим дополнительно, чтобы в том числе и в Калининграде появились еще активности. Например, если всероссийская премьера фильма будет проходить в Калининграде с участием актеров, режиссера, продюсеров, то это дополнительно какой-то процент прибыли. Есть дополнительные бонусы, если на фестивалях международных участвовать, показывать контент, который здесь будет создаваться, если он попадает в ротацию первого мультиплекса телевизионного, если идет широко в кинотеатрах. То есть дополнительная стимуляция для продюсеров, которые продвигали свой продукт еще больше, чтоб мы не вкладывались в то, что потом ложится на полку, а вкладывались в то, что будет рассказывать и о регионе", - сказал он, добавив, что в 2019 году было выплачено около 400 млн рублей рибейтов.

В 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых действует механизм рибейтов. Кинопроизводители могут вернуть 20% расходов, если выберут для съемок фильмов территорию региона. Средства на компенсации выделяются из областного бюджета. Первые выплаты произвели в 2017 году, власти отмечают рост интереса кинокомпаний к работе на территории области. Все это позволяет привлекать в регион туристов, кроме того, кинопроизводители тратят на территории региона значительно больше денег, чем получают в виде компенсаций.

Благодаря внедрению системы рибейтов в области появилось несколько компаний, которые предоставляют услуги аренды оборудования. Региональные власти заинтересованы в дальнейшем развитии киноиндустрии и нацелены на создание полноценной системы образования в сфере кино - подготовку помощников режиссеров, кинооператоров.

Балтийский культурный форум проходит на площадке театра эстрады "Янтарь Холл" в курортном Светлогорске на берегу Балтийского моря с 26 по 28 февраля. В нем участвуют более 70 приглашенных экспертов и порядка 400 представителей сферы культуры. Для обсуждения предложены более 50 направлений, касающихся культурной жизни региона от организации работы музеев и библиотек, до связи культуры и туризма и внедрения в эти сферы цифровых технологий.