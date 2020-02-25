Петербург планирует наладить прямое регулярное авиасообщение с Дели и Мумбаи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Компания-оператор петербургского аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) ведет переговоры с индийскими партнерами об организации прямого регулярного авиасообщения между Петербургом и городами Дели и Мумбаи. Об этом сообщил во вторник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече в Смольном с послом Индии в Москве Балой Венкатешем Вармой.

"Санкт-Петербург заинтересован в организации прямого регулярного авиасообщения с Дели и Мумбаи. Компания "Воздушные ворота Северной столицы" ведет переговоры с индийскими партнерами. Предложения прямых рейсов сейчас рассматривают компании, надеюсь, у нас это получится", - сказал Беглов.

Он пояснил, что наблюдается устойчивый рост непрямого пассажиропотока между Индией и Санкт-Петербургом: тысячи туристов из Дели и Мумбаи едут в Петербург со стыковками в других городах ввиду отсутствия прямых рейсов.

"Мне нравится идея о том, что аэропорт Пулково мог бы стать важным пунктом в авиасообщении Россия - Индия. Этот аэропорт может также стать связующим звеном в маршруте Индия - Европа", - сказал посол.

Он отметил, что количество индийских туристов в Петербург растет, особенно в последние два года, и высказал надежду на развитие этой тенденции. По данным пресс-службы Смольного, в 2019 году Петербург принял почти 14 тыс. туристов из Индии, около 5 тыс. петербуржцев посетили Индию.

Беглов на встрече сообщил, что Индия входит в число 15 главных торговых партнеров Санкт-Петербурга. Развивается взаимодействие по многим направлениям, в том числе в сфере машиностроения, строительства водоочистных сооружений и вопросов управления качеством водоснабжения и утилизации осадка сточных вод, развития малого и среднего бизнеса.