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Место размещения полигона ТКО в Ненецком АО выберут с учетом мнения населения

Для обсуждения вынесено пять участков, расположенных за пределами границ населенных пунктов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Место размещения полигона для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) в Ненецком автономном округе (НАО) будет выбрано с учетом мнения населения. Как говорится в сообщении пресс-службы администрации региона, в пятницу начались общественные обсуждения предложений.

"В Ненецком округе объявлены общественные обсуждения предложений о месте расположения полигона захоронения твердых коммунальных отходов. Профильным ведомством разработано технико-экономическое обоснование вариантов схем обращения с ТКО, предложено создание перспективного полигона ТКО, а также представлены предложения по месту его размещения", - говорится в сообщении.

Для обсуждения вынесено пять участков, все они расположены за пределами границ населенных пунктов. Сейчас в НАО отсутствуют полигоны ТКО, обустроенные в соответствии с требованиями законодательства. Существующий объект в Нарьян-Маре не соответствует нормативам, его планируется рекультивировать.

На полигоне мощностью 20 тыс. т в год предполагается захоронение отходов, прошедших предварительную обработку и обезвреживание на объекте размещения ТКО в Нарьян-Маре. Полигон будет предназначен для захоронения остатков сортировки ТКО, строительных и промышленных отходов 4-5 класса опасности.

Оптимальным, по мнению специалистов департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, является участок в 10 км от поселка Красное. Он не попадает в полосы воздушных подходов аэродрома в Нарьян-Маре, здесь есть транспортная и инженерная инфраструктура, что дает возможность снизить затраты на строительство полигона. Остальные участки находятся дальше от объектов инфраструктуры. Общественные обсуждения продлятся до 30 марта.

С 1 января 2020 года в НАО приступили к работе два региональных оператора по обращению с ТКО. В зоне ответственности "Комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию" находятся Нарьян-Мар, поселки Искателей, Красное и село Тельвиска, в ведении муниципального предприятия Заполярного района "Севержилкомсервис" - все остальные населенные пункты. Нормативы накопления ТКО в Нарьян-Маре, поселках Искателей и Амдерма составляют 2,66 куб. м на человека в год и 1,16 куб. м на каждого сельского жителя в остальных населенных пунктах. Ежемесячная плата за услугу по обращению с ТКО для жителей Нарьян-Мара, поселков Искателей и Амдерма - 115,27 рубля в месяц на каждого человека, для сельских жителей в два раза меньше - 50,27 рубля на человека в месяц.

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РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округ
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