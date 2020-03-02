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Дом культуры Ильича в Петербурге признали региональным памятником эпохи конструктивизма

Здание 1930-х годов постройки до сих пор сохранило первоначальный облик. Искусствоведы относят его к стилю "ленинградского авангарда"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Здание Дома культуры имени Ильича на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, построенное в 1930-е годы, включено в список объектов культурного наследия, согласно распоряжению председателя городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергея Макарова. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба КГИОП.

Специалисты комитета назвали это здание одним из наиболее ярких и интересных примеров конструктивизма. Искусствоведы относят подобные памятники к стилю "ленинградского авангарда".

"Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова Дом культуры им. Ильича завода "Электросила" на Московском проспекте, 152 включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения", - говорится в пресс-релизе.

Дом культуры имени Ильича строился в 1929-1931 годах по проекту архитектора Николая Демкова. Сложное зигзагообразное в плане здание с театральным залом на 920 мест отличает четкость линий, простота и лаконичность архитектурного и планировочного решений, гармоничное соотношение разновеликих объемов, подвижная ассиметричная композиция.

Здание неоднократно ремонтировалось, но в целом сохранило свой первоначальный облик. В 2018 году в ходе работ по ремонту и реставрации на лицевом фасаде были обнаружены и восстановлены конструкции деревянного каркаса с металлической обшивкой, представляющие собой декоративный элемент в виде скрещенных серпа и молота.

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