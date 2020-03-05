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В Ленинградской области построят семь транспортно-пересадочных узлов у ж/д станций

Правительство региона также выступает за продление трех линий метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют строительство семи транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на железнодорожных станциях "Сертолово", "Всеволожская", "Мельничный ручей", "Гатчина", "Токсово", "Ивановская" и "Нева" и предлагают объединить усилия с властями Санкт-Петербурга, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

"Значительная часть пассажиров со смежных автобусных маршрутов воспользуется электричками, которые, минуя дорожные заторы, обеспечат комфортную и безопасную доставку к месту назначения", - приводятся в сообщении слова начальника областного управления по транспорту Павла Постовалова, который принимал участие в заседании Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Правительство Ленинградской области также выступает за продление трех линий метро Петербурга с дальнейшей перспективой строительства ТПУ на базе станций в Кудрове, Буграх и Янине с автовокзалами, перехватывающими парковками. Инфраструктурные объекты, по оценкам властей, позволят вывести с улично-дорожной сети сотни автобусов и легковых автомобилей.

Стороны также обсудили перспективы ввода единого проездного билета, работающего на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сейчас проездной билет "Подорожник" действует на межрегиональных автобусных маршрутах в Кудрове, Мурине, Новоселье и Иннолове.

Компания "Гатчинапассажиравтотранс" приступила к подготовительным работам по строительству ТПУ "Девяткино" в городе Мурино Ленинградской области. Инвестиции в строительство первого этапа объекта составят 237,6 млн рублей. По оценкам областного управления по транспорту, ежедневный пассажиропоток будущего объекта составит почти 62 тыс. человек. Проектной документацией предусмотрено строительство подземного и наземных пешеходных переходов, которые обеспечат короткий и безопасный путь к метро для пешехода.

Согласно плану развития петербургского метро, вторая станция на территории соседнего субъекта должна появиться к 2025 году. Станция "Кудрово" станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии или четвертой линии подземки. Станция будет расположена на территории одноименной деревни в агломерации Петербурга, где ведется активное жилищное строительство. Строительство станции поможет решить транспортные проблемы населенного пункта, где большинство жителей ежедневно ездят в Петербург.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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