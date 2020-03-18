Американский самолет 1970-х годов не позволили ввезти в Россию из-за радиации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники Выборгской таможни не пропустили на территорию России разобранный гражданский самолет Starduster 1960-х годов, прибывший из США, из-за сильного радиационного излучения. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Выборгской таможни.

"Небольшой гражданский самолет Starduster, произведенный в начале 1960-х годов в США, пытался ввезти в страну гражданин Российской Федерации. Самолет прибыл из штата Флорида в разобранном виде в порт финского города Котка", - говорится в сообщении.

Владелец самолета не имел разрешительных документов на ввоз источника ионизирующего излучения. В случае его предоставления владельцу позволят перевезти груз через границу, уточнили агентству в пресс-службе таможни.

Мощность ионизирующего излучения воздушного судна, прибывшего на пункт пропуска "Торфяновка" российско-финляндской границы, составила 56 мкЗв/ч.

"Сам объект находится на панели приборов, это датчик крена самолета. Указатели, различные шкалы, подсветка уровня - на них нанесено светящееся в темноте вещество радий-226, принадлежащее к радиоактивному семейству урана-238. Известно, что до 1970 года соли радия 226 входили в состав светомассы постоянного действия, применявшиеся в светящихся шкалах различных приборов", - приводит пресс-служба таможни слова начальника отделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Виталия Гольника.

По решению территориальных органов Роспотребнадзора воздушное судно запрещено ввозить на территорию России, оно возвращено на территорию Финляндии. В отношении гражданина России Выборгская таможня возбуждила дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ ("Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС").