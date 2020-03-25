В СЗФО открыли автосообщение для желающих вернуться из России на родину граждан Финляндии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Временное автомобильное сообщение открыли между Санкт-Петербургом, Выборгом и городом Лаппеенранта в Финляндии для того, чтобы оставшиеся в России граждане Финляндии могли вернуться на родину в случае такой потребности. Об этом сообщается в среду на официальной странице генерального консульства Финляндии в "ВКонтакте".

"Между Санкт-Петербургом, Выборгом и Лаппеенрантой открыто временное автомобильное сообщение, организованное генеральным консульством Финляндии. Сообщение предназначено для оставшихся в России граждан Финляндии, которые хотят вернуться на родину", - отмечается в сообщении.