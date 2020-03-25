В СЗФО открыли автосообщение для желающих вернуться из России на родину граждан Финляндии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Временное автомобильное сообщение открыли между Санкт-Петербургом, Выборгом и городом Лаппеенранта в Финляндии для того, чтобы оставшиеся в России граждане Финляндии могли вернуться на родину в случае такой потребности. Об этом сообщается в среду на официальной странице генерального консульства Финляндии в "ВКонтакте".
"Между Санкт-Петербургом, Выборгом и Лаппеенрантой открыто временное автомобильное сообщение, организованное генеральным консульством Финляндии. Сообщение предназначено для оставшихся в России граждан Финляндии, которые хотят вернуться на родину", - отмечается в сообщении.
Представитель генконсульства пояснила ТАСС, что первая поездка в Лаппеенранту была организована в понедельник. "Поездки доступны в настоящее время по понедельникам, средам и пятницам", - добавила собеседница агентства.
С 19 марта по 13 апреля Финляндия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. В стране закрыты и переведены на дистанционное обучение школы и вузы, детсады продолжают работать, однако родителям по возможности рекомендуется оставлять детей дома. Кроме того, запрещено собираться в группы из более чем 10 человек.