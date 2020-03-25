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Дорожники начали ремонт центрального проспекта Пскова, о котором просили жители

Стоимость работ составляет 94,5 млн рублей

ПСКОВ, 25 марта. /ТАСС/. Дорожные службы досрочно приступили к ремонту центральной и одной из самых загруженных магистралей Пскова - Рижского проспекта, на состояние которого в последние годы в адрес властей поступало множество жалоб и обращений. Реконструкция проезжей части ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", стоимость работ составляет почти 95 млн рублей, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы администрации Псковской области.

"В Пскове начались ремонтные работы на Рижском проспекте, который вошел в национальный проект. Это один из самых крупных объектов нацпроекта и одна из главных магистралей города Пскова. Стоимость контракта составляет 94,5 млн рублей. Официально дорожный сезон в Псковской области стартует 14 апреля", - отмечается в сообщении.

Как пояснили ТАСС в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, главный эффект, который ожидают власти после завершения ремонта, - это улучшение покрытия дорожной части, которое сейчас в изношенном состоянии. А в последние годы оно вызывало нарекания и жалобы со стороны автомобилистов. По оценке властей, ремонт магистрали должен быть завершен до конца лета 2020 года.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Теги
РоссияПсковская область
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