Единственный водовод Воркуты планируют реконструировать по нацпроекту до 2024 года

СЫКТЫВКАР, 27 марта. /ТАСС/. Усинский водовод, с 1970 года снабжающий водой весь заполярный моногород Воркуту в Республике Коми, планируется реконструировать по проекту "Чистая вода" нацпроекта "Экология". Работы предварительно оцениваются в 1,122 млрд рублей, сообщил ТАСС руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев.

"Необходимость проведения реконструкции Усинского водовода обусловлена технико-экономическими показателями. Реконструкция требует значительных финансовых затрат, вопрос о сроках и разработке проектно-сметной документации в настоящее время рассматривается. Финансовые затраты, по предварительным расчетам, составляют 1,122 млрд рублей", - сказал руководитель муниципалитета.

Усинский водовод, который называют в Воркуте магистралью жизни, был запущен в эксплуатацию в 1970 году. К его строительству приступили в срочном порядке в 1969 году после того, как заполярную Воркуту чуть было не пришлось эвакуировать - в холодную и бесснежную зиму 1969 года река Воркута, откуда осуществлялся водозабор, промерзла до дна, город оказался на грани замерзания. Тогда встал вопрос о более надежном водоснабжении. Водовод был спроектирован на город в 200 тыс. населения - Воркута в те годы стремительно росла, на работу в строящихся угольных шахтах ежегодно прибывало от двух до семи тысяч человек. Поэтому проектная мощность нового водозабора на реке Усе (отсюда название объекта - Усинский) и водовода была рассчитана на 150 тыс. кубометров воды в сутки.

Сейчас из-за резкого сокращения численности населения и закрытия предприятий объем потребления воды упал в 2,5 раза - до 60 тыс. кубометров в сутки. Из-за неполного заполнения трубы есть риск промерзания водовода - он поверхностный, это две стальные трубы, которые проложены на опорах по тундре, с подогревом на отдельных участках, так как подземная прокладка в условиях вечной мерзлоты более трудоемка. В декабре 2016 года местные коммунальные службы пережили серьезное испытание, когда после месяца морозов под 40 градусов участок водовода замерз, затем последовал его прорыв. Тогда из регионального бюджета было выделено 5,5 млн рублей и приобретены две паровые установки для отогрева замерзающих участков. Для исключения аварий на воркутинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в случае ограничения подачи от Усинского водовода есть возможность резервной подпитки от реки Воркуты. После проведенных в 2017 году работ риск промерзания водовода снижен в разы, но вопрос реконструкции объекта остается актуальным.

О проекте

Проект реконструкции водовода включен в региональную программу по развитию строительства и обеспечению граждан комфортным жильем и коммунальными услугами, а также в федеральный проект "Чистая вода" нацпроекта "Экология", однако сроки реконструкции не определены. Сейчас на субсидию от регионального министерства ЖКХ заключен контракт по оценке и разработке вариантов оптимизации системы водоснабжения и водоотведения Воркуты. Прорабатывается вопрос реконструкции участка водовода с уменьшением его диаметра и подогревом от мобильных электрокотельных.

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Республике Коми с населением около 74 тыс. человек, четвертый по величине за северным полярным кругом, опорная зона Арктики РФ. В состав городского округа Воркута входят семь населенных пунктов - сам город и поселки. Около 7 тыс. жителей заняты в угледобыче, воркутинский уголь полностью используется в металлургии.